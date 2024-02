Sei Nazioni 2024, calendario partite 10-11 febbraio: gli orari e la diretta tv

Seconda giornata del Sei Nazioni 2024 e altre 3 partite da non perdere. Nella prima sfida la Scozia, a Edimburgo, ospita la Francia, sabato 10 febbraio alle ore 15.15.

La formazione di casa arriva galvanizzata dal successo ottenuto in trasferta, per un solo punto, contro il Galles (26-27). Opposto l'umore dei francesi che devono riscattare la sconfitta subita in casa contro l'Irlanda per 17-38.

Alle 17.45 a Twickenham l'Inghilterra, che ha battuto l'Italia a Roma nel match d'esordio per 24-27, sfida il Galles.

L'ultima sfida della seconda giornata del Sei Nazioni 2024 si gioca domenica 11 febbraio, alle ore 16, a Dublino e ci vedrà protagonisti. Gli azzurri del nuovo ct Gonzalo Quesada saranno impegnati nella difficile trasferta contro l'Irlanda.

Sei Nazioni 2024, il programma della seconda giornata

sabato 10 febbraio, ore 15.15: Scozia-Francia

sabato 10 febbraio, ore 17.45: Inghilterra-Galles

domenica 11 febbraio, ore 16.00: Irlanda-Italia

Sei Nazioni 2024, seconda giornata: dove vederla in tv

Tutte le partite della seconda giornata del Sei Nazioni 2024 saranno trasmesse in diretta per gli abbonati sui canali Sky. Irlanda-Italia sarà visibile anche in chiaro su TV8 e a pagamento su Sky Sport Uno. Scozia-Francia e Inghilterra-Galles saranno trasmesse su Sky Sport Arena.