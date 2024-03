Straordinaria Italia al Sei Nazioni: battuta in rimonta la Scozia 31 a 29

Stavolta non c'è un palo all'ultimo secondo a fermare l'Italia. Dopo il pareggio al cardiopalma, con il rammarico finale, in trasferta contro la Francia, gli azzurri del ct Gonzalo Quesada conquistano la prima vittoria del Sei Nazioni 2024 nella quarta giornata, grazie a un'emozionante vittoria contro la Scozia per 31-29. Una partita difficile, nell'ultima apparizione casalinga per questa edizione, in cui gli azzurri sono andati sotto, poi hanno recuperato per poi allungare nel finale fino alla vittoria finale. Grande festa allo Stadio Olimpico, tutto esaurito con 69.689 spettatori sugli spalti, compresi 15mila scozzesi.

I nostri per riuscire ad avere la meglio sugli scozzesi hanno dovuto mostrare tutta la loro capacità di lottare, di soffrire e di saper reagire. Oggi, a fare il tifo per gli azzurri, che sono andati a segno con Juan Ignacio Brex, Louis Lynagh e Stephen Varney e che hanno sigillato il risultato con il piede di Paolo Garbisi, è arrivata a sorpresa anche la premier Giorgia Meloni. La classifica ci vede ora a 7 punti, più quattro sul Galles a 3.

Si tratta di un successo storico, l'ultima affermazione contro gli scozzesi risale a ben nove anni fa, quando i nostri, nel 2015, si imposero a Murrayfield per 37-17 con 3 mete nei primi 7 minuti. Per l'Italia del rugby si tratta di un ritorno alla vittoria in casa dopo 11 anni. L'ultima, di prestigio assoluto, risaliva al 3 febbraio 2013, quando i nostri batterono la Francia 23-18, sempre in un Olimpico gremito, con 67.529 tifosi presenti. In tutto contro la Scozia abbiamo vinto il confronto diretto per la nona volta in trentasette partite, con ventotto sconfitte.

Indimenticabile per tutto il movimento rugbistico italiano, ma pure internazionale, la vittoria all'esordio nel torneo, 34-20 allo stadio Flaminio con uno scatenato Diego Dominguez autore di 29 punti. La Scozia si presentava a Roma come campione in carica del Cinque Nazioni (era la denominazione ufficiale del torneo, prima dell'ingresso dell'Italia).

"Sapevamo che la Scozia era fortissima, non abbiamo avuto fortuna con la prima meta, poi è stato duro incassare le altre due ma non abbiamo mai mollato grazie al cuore e alla difesa. Sono felice per i giocatori, che fanno un lavoro incredibile e meritano tanto questo momento. Dobbiamo continuare così, ma per la squadra è una bellissima giornata", è stato il commento alla vittoria di oggi del ct Quesada.

"Avevo detto che questa squadra avrebbe fatto parlare di sé. Possiamo migliorare ancora e spero si possa fare un passo un più, questa squadra ha l'opportunità di fare ciò che non ha mai fatto. In Galles sarà durissima, ma ora dobbiamo festeggiare", ha aggiunto ai microfoni di Sky. L'Italia chiuderà la sua avventura in questo positivo Sei Nazioni con l'impegno di sabato 16 marzo in trasferta in Galles.