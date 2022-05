Parte la stagione della serie A di Beach Soccer: giovedì la Supercoppa Pisa-Catania

Prima la Supercoppa di Lega, giovedì 2 giugno, poi 12 partite, 4 al giorno, fino a domenica. Torna la Serie A di Beach Soccer, che dà il via alla stagione 2022 con un grande spettacolo dall’Arena di Pescara, in Abruzzo, pronta ad accogliere il grande pubblico. Undici squadre coinvolte: Pisa, campione d'Italia in carica, e Catania, vincitore della Coppa Italia, daranno il via alla stagione giocando la sfida di Supercoppa italiana (alle 18, diretta tv su Sky Sport), prima di volare entrambe in Portogallo per la Champions. Da venerdì entreranno in scena altre nove squadre, per la prima tappa del campionato di serie A.

Il calendario

Venerdì 3 giugno

Icierre Lamezia - Naxos, ore 14:45

Ecosistem Lamezia - Genova, ore 16

Città di Milano - Cagliari, ore 17:15 (diretta tv su Sky Sport)

Vastese - Bologna, ore 18:30 (diretta tv su Sky Sport)

Sabato 4 giugno

Naxos - Genova, ore 10:30

Cagliari - Ecosistem Lamezia, ore 16

Bologna - Chiavari, ore 17:15

Città di Milano - Icierre Lamezia, ore 18:30

Domenica 5 giugno

Chiavari - Cagliari, ore 10:30

Ecosistem Lamezia - Città di Milano, ore 14:45

Genova - Bologna, ore 16

Icierre Lamezia - Vastese, ore 17:15

Beach Soccer Serie A: dove vedere le partite in tv

L’evento potrà essere seguito grazie ad aggiornamenti sui social del Comitato regionale, sul sito nazionale della LND (beachsoccer.lnd.it) e, in tv, su Sky Sport: immagini, foto, interviste e curiosità ogni giorno sulle gare ed i protagonisti.

La Supercoppa, in programma il prossimo 2 giugno alle 18 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, che offrirà anche le sintesi delle due sfide di cartello di ogni tappa, alle quali si aggiungeranno le dirette di tutti gli eventi clou della Serie A 2022. A Pescara saranno riprese le gare del 3 giugno Milano-Cagliari (17.15) e Vastese-Bologna (18.30). Le altre sfide godranno di una copertura in streaming su Eleven con il canale ufficiale LND, che darà spazio a due match al giorno disponibili anche on demand.

Si rinnova anche la partnership con i quotidiani sportivi Corriere dello Sport e Tuttosport con due pubblicazioni per tappa con pagine publiredazionali. La radio ufficiale sarà ancora una volta Kiss Kiss, con promo, collegamenti e servizi dedicati alle tappe e ai suoi protagonisti.