Settima tappa Tour de France 2023 oggi, Mont-de-Marsan – Bordeaux: percorso, altimetria, diretta tv

Una frazione per velocisti, prima di nuove battaglie in salita nel weekend. Oggi, venerdì 7 luglio, la settima tappa del Tour de France 2023, da Mont-de-Marsan a Bordeaux, 169,9 km, vedrà nuovamente protagoniste le ruoti veloci del gruppo. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) andrà a caccia della tripletta e avrà come maggiori avversari Caleb Ewan (Lotto Dstny), Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) e Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).

Il Côte de Béguey (1,2 km al 4,4% di pendenza media) a 68 km dal traguardo, GPM di quarta categoria, non presenta difficoltà altimetriche per mettere in difficoltà i corridori.

Maggiori difficoltà potrebbero derivare dalle strade strette e dal vento, fattori a cui dovranno fare attenzione.

La settima tappa del Tour de France 2023 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e in diretta streaming su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00.