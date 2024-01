Shiffrin, infortunio a Cortina: "Non scio nel weekend e salto Plan de Corones"

Un messaggio social per ringraziare i fan che le sono stati vicini dopo la brutta caduta di oggi, venerdì 26 gennaio, a Cortina, e per fare i primi ragionamenti su quali gare dovrà sicuramente saltare.

Mikaela Shiffrin in serata ha postato una foto mentre è stesa sul letto con la gamba infortunata nella località ampezzana e ha scritto: "Grazie a tutti per il vostro sostegno e per i messaggi benauguranti. Vi aggiornerò sulla situazione giorno per giorno. Fortunatamente non è andata peggio, ma ora sono davvero dolorante. Non scierò nel resto del weekend a Cortina e non sarò a Knonplatz. Al momento non posso fare previsioni più a lungo termine".

La campionessa era scivolata su un dosso e poi era andata a sbattere contro le reti di protezione. La federazione statunitense aveva dato le prime rassicurazioni dicendo che non c'era stata nessuna seria lesione ai legamenti.

Her Majesty dovrà quindi comunicare se riuscirà a rientrare nelle gare di velocità che si disputeranno a Garmisch sabato 3 e domenica 4 febbraio. Il weekend successivo il circo bianco femminile, sabato 10 e domenica 11 febbraio, sarà di scena a Soldeu (Andorra) con le discipline tecniche. Speriamo di vederla presto, al meglio, sulle nevi.