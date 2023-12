Snowboard, Coppa del Mondo, Moioli e Visintin trionfano a Cervinia

Prestazione maiuscola per Michela Moioli e Omar Visintin sulla neve di Cervinia. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo di snowboard cross, infatti, il tandem azzurro si è aggiudicato il primo posto nel mixed team. I due, vincitori dell’argento olimpico in questo format a Pechino 2022, hanno destato ottime impressioni sin dall’inizio dei turni eliminatori. Vincendo sia la loro batteria di quarti di finale sia la seconda semifinale, infatti, si sono garantiti il biglietto per la big final.

Qui, poi, l'Italia è riuscita ancora una volta a tagliare per prima il traguardo, prevalendo al fotofinish nei confronti della Francia di Chloe Trespeuch e Loan Bozzolo. Ha completato il podio, infine, la Svizzera di Sina Siegenthaler e Kalle Koblet.

“È una sensazione incredibile - ha dichiarato Moioli -. Per me vuol dire tanto tornare a vincere dopo l’infortunio. Non potevo avere un compagno migliore per festeggiare il ritorno alla vittoria: ha fatto una grande gara e ho provato ad essere all’altezza della sua prova", ha concluso l'azzurra.

Le ha fatto eco anche Visintin: "Abbiamo fatto entrambi un’ottima prova. Siamo una coppia che funziona: ho fatto il meglio che potevo per dare il giusto vantaggio a Michela. Lei ha fatto il suo, è fortissima ed ora possiamo celebrare questo successo e vivere le festività con il sorriso", ha chiosato l'italiano.

Settima piazza, inoltre, per l’altra coppia tricolore composta da Sofia Belingheri e Lorenzo Sommariva, che ha chiuso al terzo posto la small final.