Sofia Goggia, quando gareggia ai mondiali di sci alpino: date, orari, tv, diretta, streaming

L'appuntamento più importante della stagione è arrivato. Da lunedì 6 febbraio a Meribel si svolgono i Mondiali di sci 2023. Una delle protagoniste più attese della rassegna in programma sulle nevi francesi è Sofia Goggia.

L'atleta bergamasca testerà le sue condizioni nella combinata di lunedì 6 febbraio. Nella gara in cui si disputano un SuperG e uno slalom, scenderà in pista soprattutto per avere l'opportunità di provare la pista dove mercoledì 8 febbraio sarà in palio la medaglia d'oro nella disciplina veloce. Sarà una gara in cui vuole fare benissimo, anche se l’appuntamento che attende di più è sicuramente la discesa libera che si disputerà sabato 11 febbraio.

Mondiali 2023, il calendario delle gare di Sofia Goggia

lunedì 6 febbraio: combinata femminile, slalom ore 11.00, SuperG ore 14.30

mercoledì 8 febbraio: SuperG femminile ore 11.30

sabato 11 febbraio: discesa libera ore 11.00

I mondiali di sci alpino saranno trasmessi in diretta tv in chiaro sulla Rai, su Rai 2 o Raisport, a seconda delle esigenze di palinsesto. Gli appuntamenti saranno disponibili in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su Europlayer.