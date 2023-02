Super Bowl 2023, Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs: dove vederla in tv e in streaming

Il countdown è ufficialmente cominciato. Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio i Philadelphia Eagles, che partono con i favori del pronostico e i Kansas City Chiefs a Glendale, in Arizona, si sfideranno nel Super Bowl 2023. L’evento planetario, la partita più importante nella patria del football americano, si giocherà nella super-moderna arena chiusa che normalmente ospita le partite dei Cardinals.

Quella di quest’anno è la 57esima sfida tra i campioni NFL e i campioni AFL. In semifinale i Philadelphia Eagles (NFL) si sono imposti sui San Francisco 49ers per 31-7 e torneranno a giocarsi il titolo per la prima volta dal 2016. I Kansas City Chiefs sono giunti all'ultimo atto dopo aver avuto la meglio in una sfida decisamente più combattuta, vinta solo per 23-20 conto i Cincinnati Bengals.

Super Bowl 2023, orari e dove vederlo in tv e in streaming

Come ogni anno ci saranno centinaia di milioni di spettatori davanti agli schermi televisivi di tutto il globo. Il Super Bowl 2023 sarà trasmesso in chiaro su Rai 2, a partire dalle 00.15 e in diretta pay tv su DAZN,a partire dalle 00.30, ora italiana.

Grande attesa, come sempre, per quello che è uno spettacolo nello spettacolo, l'intervallo della finalissima del football. A cantare sul palco, che in passato ha ospitato grandissimi nomi della musica, come ad esempio Bruce Springsteen, Prince, Paul McCartney, i Rolling Stones, gli U2 e Michael Jackson, quest'anno ci sarà Rihanna, che potrebbe essere affiancata da altre superstar.