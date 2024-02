Super Bowl 2024, Kansas City-San Francisco 49ers: dove vederla in diretta tv e in streaming

Tutto è pronto all’Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada, per la 58esima edizione del Super Bowl. L'America avrà, come sempre, gli occhi puntati sulla sfida che deciderà la stagione NFL, nella quale si affronteranno i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers, una finale che sulla carta non ha un vero favorito e che quindi promette di essere incerta e appassionante.

Super Bowl 2024, orari e dove vederlo in tv e in streaming

Come ogni anno ci saranno centinaia di milioni di spettatori davanti agli schermi televisivi di tutto il globo. Il Super Bowl 2024, che si gioca nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 , a partire dalle 00.30 e in diretta pay tv su Mediaset Infinity e su DAZN.

Grande attesa, come sempre, per quello che è uno spettacolo nello spettacolo, l'intervallo della finalissima del football. A cantare sul palco, che in passato ha ospitato grandissimi nomi della musica, come ad esempio Bruce Springsteen, Prince, Paul McCartney, i Rolling Stones, gli U2 e Michael Jackson, quest'anno ci sarà Usher, il "re dell'R&B" che nel 2011 si esibì con i Black Eyed Peas e Slash, chitarrista dei Guns N'Roses.