Superbike, Mondiale 2023: il calendario e tutte le date dei Gp

12 appuntamenti con il via in Australia a fine febbraio, il round italiano a Misano a giugno, il gran finale in Argentina. Saranno 12 le tappe del Mondiale Sbk 2023, una di queste deve essere ancora annunciata. Tanti nel paddock indicano come molto probabile Imola.

A inizio marzo i piloti delle derivate di serie si sfideranno a Mandalika, in Indonesia, poi ad aprile affronteranno l'Università di Assen, il Montmelò, Misano, Donington e Most, prima della pausa estiva. Dopo le vacanze si correrà in Francia, a Magny-Cours, che precede Aragon e Portimao. Il gran finale della stagione 2023 di Sbk sarà in Argentina, a S. Juan Villicum, domenica 15 ottobre.

Superbike 2023, il calendario

Ecco le date del Mondiale 2023 della Superbike: una data deve essere ancora annunciata.