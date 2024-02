Superbike, Mondiale 2024: il calendario e tutte le date dei Gp

12 appuntamenti con il via in Australia in questo weekend, sabato 23 e domenica 24 febbraio. Dopo la sfida inaugurale a Phillip Island, la Sbk 2024 approderà in Europa, a Barcellona, sabato 23 e domenica 24 marzo, prima della terza sfida, a metà aprile, all'Università di Assen.

La quarta tappa è particolarmente attesa dai tifosi italiani e sarà in Emilia Romagna, dal 14 al 16 giugno, all'Autodromo Marco Simoncelli. Saranno due le gare del calendario Superbike 2024 nel nostro Paese: la seconda, dal 20 al 22 settembre, sarà a Cremona.

L'estate vedrà i piloti sfidarsi a Donington Park (12-14 luglio), a Most (19-21 luglio), e nel Round portoghese in Algarve, dal 9 all'11 agosto, prima della sfida settembrina sulla pista di Magny-Cours, dal 6 all'8 settembre. Penultimo round all'Aragón Motorland (27-29 settembre), prima del gran finale dal 18 al 20 ottobre, a Jerez, in Spagna.

Superbike 2024: i piloti favoriti

Alvaro Bautista (Ducati Aruba) è chiamato a difendere il doppio titolo iridato conquistato nel 2022 e nel 2023.

C'è molta curiosità per il debutto di Niccolò Bulega, il suo nuovo compagno di box, che arriva nel team ufficiale Ducati in Superbike dopo il titolo vinto un anno fa in Supersport. A rendere ancora più 'adrenalinico' questo campionato c'è il debutto di Toprak Razgatlioglu, campione del mondo 2021, con la BMW del team ROKiT Motorrad e di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo, con la Yamaha, dopo aver lasciato la sua Kawasaki.

Attesissimi gli italiani con il ritorno in pista di Andrea Iannone con la Ducati del team GoEleven dopo le difficoltà incontrate negli ultimi 4 anni per la lunga squalifica per aver violato un controllo antidoping nel 2019, quando correva in MotoGp.

Osservati speciali Axel Bassani che prende il posto di Rea in Kawasaki, Michael Ruben Rinaldi prende il suo posto nel Team Motocorsa Racing, Andrea Locatelli sarà ancora in Yamaha e anche il veterano Danilo Petrucci sarà in sella per il suo secondo anno alla Ducati del team Barni Spark Racing Team.

Superbike 2024, il calendario

Ecco le date del Mondiale 2024 della Superbike

23-25 febbraio: round Australia (Phillip Island)

22-24 marzo: round Catalunya (Barcellona)

19-21 aprile: round Olanda (Assen)

14-16 giugno: round Emilia-Romagna (Misano, circuito "Marco Simoncelli")

12-14 luglio: round Regno Unito (Donington Park)

19-21 lugio: round Repubblica Ceca (Most)

9-11 agosto: round Portogallo (Algarve)

23-25 agosto: round Ungheria (Balaton Park)

6-8 settembre: round Francia (Magny-Cours)

20-22 settembre: round Italia (circuito di Cremona)

27-29 settembre: round Aragón (MotorLand)

18-20 ottobre: round Spagna (Jerez)