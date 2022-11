Superbike: Alvaro Bautista e la Ducati campioni del mondo in Indonesia se

La grande occasione per Alvaro Bautista è finalmente arrivata. Il pilota spagnolo del team Ducati Aruba, a Mandalika, in Indonesia, può laurearsi campione del mondo della Superbike per la prima volta in carriera. Sarebbe uno strepitoso successo anche per la Ducati, che potrebbe festeggiare un altro titolo a una settimana di distanza dal trionfo di Pecco Bagnaia in MotoGp.

Bautista si presenta al round in Indonesia, il penultimo della stagione, con 82 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e 98 sul sei volte campione del mondo, Jonathan Rea. Il pilota di Talavera per farcela dovrà avere un margine di 99 punti su entrambi i suoi avversari al termine di Gara 1 per portare a casa il titolo iridato Superbike 2022. In caso di un improbabile arrivo a pari punti, infatti, al termine della stagione conquisterebbe il titolo grazie alle vittorie ottenute quest'anno.

La Ducati, oltre alla doppietta con la MotoGp, può conquistare anche il titolo costruttori Superbike. Sarebbe un altro bis visto che la Rossa di Borgo Panigale è anche campione del mondo costruttori in MotoGp.

Alvaro avrà il suo primo match-point già in gara 1. Per trionfare gli serviranno 17 punti più del turco della Yamaha. Dovrebbe vincere e sperare in un ottavo posto, o peggio di Toprak. Bautista sarebbe campione in gara 1 anche in caso di secondo posto con Razgatlioglu 13° o peggio. Anche se Razgatlioglu vincesse tutte le gare del weekend, a Bautista basterebbe arrivare secondo.