Superbike, Razgatlioglu lascia la Yamaha e accende il mercato: perché ha detto sì a Bmw

Sarà l'ultima stagione di Toprak Razgatlioglu con la Yamaha. Oggi, lunedì 22 maggio, il pilota turco, dopo 4 anni e titolo mondiale, ha annunciato il suo addio alla casa di Iwata. Nel 2024 correrà, sempre in Superbike, con la BMW.

"Voglio rivolgere un grande ringraziamento a tutta la famiglia Yamaha per l’amore e il rispetto che mi hanno dimostrato. Vincere il campionato del mondo era il mio sogno quando ho firmato con Yamaha e insieme abbiamo raggiunto quell’obiettivo. Per la prossima stagione sento di aver bisogno di una nuova sfida. C’era un’opportunità in MotoGP ma con quella moto non ho avuto lo stesso feeling che ho con una Superbike. Se resto nel WorldSbk avrò bisogno di un nuovo obiettivo, di una nuova ambizione. Mi dispiace lasciare Yamaha, sia la casa che le persone dato che abbiamo un ottimo rapporto ma cambiare fa parte dello sport ed è normale per qualunque professionista. Quindi un grande grazie va a Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Europe, Yamaha Motor Turkiye, al team Pata Yamaha Prometeon WorldSBK e specialmente al mio gruppo, tutti loro hanno lavorato davvero duramente per me", ha dichiarato Toprak.

BMW in un comunicato lo accoglie così: "Un caloroso benvenuto nella famiglia BMW Motorrad Motorsport a Toprak Razgatlioglu. Siamo molto lieti di dargli il benvenuto nella nostra squadra di piloti ufficiali WorldSBK dalla prossima stagione e orgogliosi che Toprak abbia scelto la BMW: è un passo avanti per il nostro progetto e un forte impegno per BMW Motorrad Motorsport nel Mondiale Superbike", ha detto Markus Schramm, responsabile di BMW Motorrad.

BMW non ha ancora reso noto chi dovrà lasciargli il posto tra i suoi due attuali piloti: Scott Redding e Michael Van der Mark.