SBK Phillip Island: l'Italia sogna dopo gara 1: Bulega vince, Locatelli e Iannone sul podio

Se il buongiorno si vede dal mattino sarà un Mondiale Superbike 2024 che riserverà molte soddisfazioni ai colori italiani. Oggi, sabato 24 febbraio, Niccolò Bulega, che esordiva in gara 1 in sella alla Ducati del team Aruba a cui è approdato quest'anno dopo il titolo vinto un anno fa in Supersport, ha trionfato sul tracciato di Phillip Island.

Il 24enne romagnolo è stato capace di vivere la giornata perfetta e, dopo aver conquistato la pole, ha vinto la corsa, mettendo a segno anche il giro più veloce.Bulega è stato bravo a tenere i nervi saldi nei primi giri, quando dopo una partenza non eccellente era comunque rimasto con i piloti di testa. Poi alla settima tornata è passato al comando e ha mantenuto la posizione anche dopo il pit-stop obbligatorio, introdotto in questo round australiano per condizioni di sicurezza per l'asfalto nuovo ma troppo abrasivo.

SBK, Gara 1 Phillip Island: un sabato straordinario per l'Italia

La giornata odierna è memorabile per i colori azzurri con un podio tutto tricolore completato da Andrea Locatelli (Yamaha) e Andrea Iannone (Ducati del team GoEleven) che può festeggiare con lo champagne il suo ritorno in pista dopo le note vicissitudini per la lunga squalifica antidoping di 4 anni che gli venne inflitta quando correva in MotoGp. Ai piedi del podio si piazza Lowes, quarto con la Kawasaki, davanti a Razgatlioglu, quinto all'esordio in Bmw.

Prima gara amara per il due volte campione del mondo, difensore del titolo 2023, Alvaro Bautista. Lo spagnolo, compagno di team di Bulega, dopo una partenza straordinaria dalla nona posizione, si era portato in seconda posizione già alla prima curva, ma al quinto giro è caduto a causa di una improvvisa chiusura dell'anteriore. Ha ripreso la gara portando a casa almeno un punticino iridato. Negativa anche la prima di Jonathan Rea in Yamaha. Il sei volte campione del mondo, che ha lasciato quest'anno la Kawasaki per un nuovo matrimonio con la casa di Iwata, ha chiuso 17esimo.

"Sono davvero molto felice. Questo risultato è importante perché conferma il grande lavoro che abbiamo fatto in inverno con il team. Devo ammettere che come prima gara non sia stata tra le più semplici anche in virtù del flag to flag. Fare la pole position e vincere la gara con il giro veloce è qualcosa che va oltre a quelle che erano le mie aspettative. Ovviamente c’è ancora tanto da fare ma aver inizio in questo modo ci regala grande fiducia sia per le gare di domani che per i prossimi round", ha detto Nicolò Bulega.

Domani, domenica 5 febbraio alle ore 6, gara 2 sul tracciato di Phillip Island. Tre italiani sono in testa al Mondiale: Bulega con 25 punti, Locatelli con 20, Iannone con 16. Non poteva iniziare meglio.