Superbowl 2022, dove vedere in diretta tv, in streaming e in differita

Per gli amanti del football americano è l’appuntamento da non perdere. Il Super Bowl, lo “scudetto” della NFL verrà deciso anche quest’anno dalla seguitissima finalissima. Si svolgerà nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio a giocarsi il titolo di vincitori in quella che sarà la 56esima edizione saranno la vincitrice della National Football Conference di Matthew Stafford e la miglior squadra della American Football Conference, i Cincinnati Bengals di Joe Burrow.

SuperBowl 2022: dove si gioca

I Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals si giocheranno il titolo in una gara secca al SoFi Stadium di Inglewood a Los Angeles, California, casa degli LA Rams. Si sfideranno due formazioni che non erano date per favorite all'inizio della stagione ma che, dopo aver chuso al quarto posto nelle rispettive Conference, sono riuscite ad alzare il livello di gioco e hanno compiuto un salto di qualità durante i playoff.

Superbowl 2022: dove seguirlo in tv e in streaming

Il Superbowl è l’evento sportivo più seguito al mondo e ha una media di 100 milioni di spettatori. Sul palco durante del Super Bowl Halftime Show 2022 si esibiranno Eminem, Dr. Dre e Snoop Dogg. L’evento sarà trasmesso in esclusiva per l’Italia da DAZN nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 febbrai, alle ore 00.30.

Per tutti coloro che non potessero seguirlo in diretta DAZN lo registra e lo salva sulla piattaforma dando così la possibilità di vederlo on demand.