Sveva Melillo campionessa mondiale di Muay Thai

E' stata la stella Sveva Melillo, con la divisa della Nazionale italiana, a chiudere in bellezza il 2021 della Federkombat, la federazione italiana degli sport da combattimento. La 27enne Melillo ha trionfato nei Campionati Mondiali IFMA di Muay Thai 2021 di Bangkok. Un'italiana sul gradino più alto del podio nella patria mondiale della disciplina.

Un oro meritatissimo per l'atleta viterbese, nella categoria Senior -54Kg, che ha sconfitto l’avversaria turca per ko al terzo round e ha fatto risuonare le note dell’inno di Mameli in Thailandia lo scorso dicembre.

La Federkombat, oltre a Melillo, ha avuto non pochi protagonisti sulla scena mondiale della Muay Thai: Gianluca Giorgio Franzosi: argento, categoria Youth – 67 Kg; Domenico Caravello: argento, categoria Under 23, 75 Kg; Angelica Canciani: argento, categoria Youth -57 kg; Daniela Melluccio: argento, categoria Youth 67Kg; Giuseppe di Serio: argento, categoria Youth 63,5 Kg. A completare il bottino degli azzurri le medaglie di bronzo di Elisabetta Scanu, categoria Youth 55Kg, Melissa Cristiano, categoria Youth -51 Kg.