Trionfo Tamberi, è campione del mondo: a Budapest entra nella leggenda

Gianmarco Tamberi ce l'ha fatta. Oggi, martedì 22 agosto, ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali di Atletica di Budapest 2023. Era l'unica medaglia che mancava al suo incredibile palmares.

Fino a questa giornata così attesa tra i suoi trionfi c'erano l'oro ex aequo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il titolo mondiale indoor a Portland 2016, due titoli europei all'aperto (Amsterdam 2016 e Monaco di Baviera 2022) e un titolo europeo indoor (Glasgow 2019), oltre che 9 titoli italiani assoluti tra quelli all'aperto e quelli indoor.

Ancora una volta è riuscito ad incollare ai teleschermi tantissimi telespettatori che hanno fatto un gran tifo, proprio come i presenti allo stadio di Budapest. Dalla capitale magiara Gimbo si è portato a casa la medaglia più preziosa, volando a 2 metri e 36. La medaglia d'argento è andata allo statunitense Harrison, il bronzo al quatariota Barshim, il favorito della vigilia, il grande amico con cui aveva condiviso la gioia per la medaglia d'oro ex-aequo a Tokyo 2020.

Una medaglia d'oro che era un sogno che ha saputo coltivare giorno dopo giorno. "Non vedo l'ora di scendere in pedana e far venir fuori il frutto di ogni singola goccia di sudore versata negli ultimi 365 giorni. È una sfida enorme ma la voglia di provarci lo è ancora di più! Come sempre ho bisogno di tutto il vostro supporto per provare a raggiungere quella cosa che mai nessuno è ancora riuscito a fare nella storia del salto in alto. Manca solo quella medaglia che sogno da anni... sarà dura, durissima, ma voglio provarci e soprattutto credere che sia possibile fino alla fine!", aveva scritto sui social prima di partire per l'Ungheria. Il capitano dell'atletica italiana ancora una volta non ha deluso. Tamberi non ha cercato scuse, ha dato tutto e alla fine ha trionfato. Un oro mondiale da ricordare prima della prossima sfida in pedana. Il campione olimpico, dopo i meritati festeggiamenti, penserà già al prossimo traguardo: le Olimpiadi di Parigi 2024.