Atletica, la lettera del capitano Gianmarco Tamberi ai compagni di squadra: "Semplicemente grazie"

Alla vigilia delle gare aveva caricato i compagni di squadra con un discorso da grande motivatore. Il capitano aveva ricordato ai suoi compagni che una scusa ci sarà sempre, qualcosa che sembra essere andato storto, ma che le scuse non esistono.

Al termine dei Mondiali di Budapest che l'hanno visto vincere la medaglia d'oro nel salto in alto, conquistando l'unico titolo iridato che mancava alla sua straordinaria collezione che vanta anche l'oro olimpico a Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi ha scritto una lettera ai suoi compagni di squadra per dirgli "Semplicemente grazie".

Oggi, lunedì 28 agosto, su Instagram, l'atleta marchigiano che ha fatto sognare gli italiani si rivolge così ai suoi compagni di nazionale: "Grazie per averci creduto e non aver mai mollato fino all'ultimo metro. Grazie per aver portato tutto il vostro cuore nel campo e il tricolore nel petto con orgoglio. Grazie per aver portato a casa 4 medaglie che mancavano da tempo. Grazie perchè mi guardate con degli occhi che mi fanno capire quanto crediate in me anche quando io ho paura di farlo. Grazie a voi che siete stati i compagni e i protagonisti di una storia pazzesca, siete riusciti a risollevare uno sport che stava toccando il fondo e fargli toccare il cielo con un dito. Grazie a tutti coloro che hanno sognato una medaglia e per questa volta l'hanno solo sfiorata. Grazie a tutti i finalisti che ci hanno regalato punti preziosi e a tutti coloro che non hanno potuto assaporare l'aria elettrizzante della finale per un pelo ma che hanno comunque lottato come leoni. E infine grazie per tutti i messaggi, abbracci e parole stupende che avete speso in questi giorni per il mio risultato, per riconoscermi come vostro Capitano e prima di questo come amico e compagno di squadra. Grazie per aver dimostrato al mondo che se si trasforma uno sport individuale in uno sport di squadra, si diventa inarrestabili! Grazie, grazie, grazie. Orgoglioso di voi, di tutto quello che avete raggiunto e di tutto quello che raggiungerete. Siete una squadra fantastica".