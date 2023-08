Atletica, oggi il grande giorno di Tamberi: orario finale, diretta tv e streaming

Il grande giorno è arrivato. Oggi, martedì 22 agosto, nella finale di salto in alto ai Mondiali di Atletica 2023 a Budapest, sarà in pedana Gianmarco Tamberi.

‘Gimbo', campione olimpico, insegue l'unico titolo che sinora gli manca in carriera. Per riuscire a centrare l'obiettivo dovrà offrire una prestazione decisamente differente rispetto a quella delle qualificazioni, dove ha rischiato di rimanere clamorosamente fuori, riuscendo però a salvarsi superando i 2.28 metri al terzo tentativo.

Grande tifo in casa Italia anche per Marco Fassinotti che è entrato in finale superando i 2.28 metri, ottenendo così il suo primato stagionale.

Mondiali Atletica 2023, oggi finale salto in alto: a che ora in tv

Sarà una gara da non perdere, dove ci si aspetta un nuovo grande duello tra Tamberi e l'amico-rivale Mutaz Essa Barshim con cui alle Olimpiadi di Tokyo condivise la gioia di una medaglia d'oro olimpica ex-aequo. A giocarsi la vittoria mondiale oggi, martedì 22 agosto, nella finale che inizierà alle 19.58, saranno 13 atleti:

1) Ryoichi Akamatsu, Giappone

2) Mutaz Essa Barshim, Qatar

3) Shelby McEwen, Stati Uniti

4) Marco Fassinotti, Italia

5) Brandon Starc, Australia

6) Tobias Potye, Germania

7) Oleh Doroshchuk, Ucraina

8) JaVaughn Harrison, Stati Uniti

9) Norbert Kobielski, Polonia

10) Gianmarco Tamberi, Italia

11) Sanghyeok Woo, Corea del Nord

12) Andrii Protsenko, Ucraina

13) Luis Enrique Zayas, Cuba.

La finale di salto in alto sarà trasmessa in diretta, in chiaro, su Rai 2, Rai Sport HD e RaiPlay e per gli abbonati su Sky (Sky Sport Arena, numero 204, e Sky Sport Action, neumero 205) e su Eurosport (Eurosport 1 o Eurosport 2, che saranno visibili anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision). La diretta streaming sarà gratuita su Raiplay e a pagamento su Sky Go, Discovery+, Now TV, Dazn e Eurosport.