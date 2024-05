Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Foligno-Perugia, percorso e altimetria

Settima tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, venerdì 10 maggio, da Foligno a Perugia. Una giornata importante di questa 107esima edizione della corsa rosa visto che i corridori dovranno sfidarsi in una cronometro individuale di 37,2 km.

Il percorso è piatto, perfetto per gli specialisti, fino ai piedi del capoluogo umbro e presenta una leggera salita finale, caratterizzata dal duro strappo di Casaglia (1,3 km al 10,7%) e da una pendenza costante (4-5%) fino al traguardo.

Filippo Ganna, dopo il tentativo di attacco su Capo Mele con cui ha provato a vincere la tappa di Andora, anticipando lo sprint poi vinto dal velocista friulano Jonathan Milan, andrà a caccia della sua prima vittoria in questo Giro d'Italia 2024 cercando di far valere sulla concorrenza le sue grandi doti da cronoman.

Il piemontese, che ha decisamente dalla sua la prima parte del percorso, dovrà riuscire a dare il massimo anche nella parte caratterizzata dalla salita. Anche la maglia rosa, Tadej Pogacar, dopo il successo a Oropa sulla mitica salita famosa per l'epica rimonta nel 1999 di Marco Pantani, andrà a caccia di una seconda vittoria di tappa, proprio come Geraint Thomas, il principale rivale in classifica del campione sloveno. Da seguire con particolare attenzione la prova di Tobias Foss, campione del mondo 2022 a cronometro.

Giro d'Italia 2024, settima tappa oggi: dove vederla in tv

La settima tappa del Giro d'Italia 2024, la cronometro individuale da Foligno a Perugia, 37,2 km con un dislivello di 400 metri, vedrà la partenza dell'ultimo corridore, la maglia rosa Tadej Pogacar, intorno alle 17. Aprirà la crono, alle 13:10, Julius van den Berg che occupa attualmente l'ultima posizione in classifica. La cronometro di Filippo Ganna inizierà alle 14:37.

I corridori copriranno la distanza in circa 50 minuti. La Rai seguirà la tappa in chiaro su Raisport con passaggio su Rai 2 intorno alle 14, streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati diretta tv su Eurosport 1 HD e streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it.