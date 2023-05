Tappa oggi Giro d'Italia 2023: Napoli-Napoli, percorso e altimetria

Oggi, giovedì 11 maggio, sesta tappa del Giro d'Italia 2023, 162 km con partenza e arrivo a Napoli. I corridori, che partiranno sul lungomare partenopeo, affronteranno la salita del Valico di Chiunzi, GPM di 2a categoria da 8,3 km al 6,3% per raggiungere Amalfi. Faranno poi ritorno in città, passando per Positano, affrontando lungo il percorso il Gpm di terza categoria di Picco Sant’Angelo (9 km al 4%). Gli ultimi 68 km, fino al traguardo in via Caracciolo, sono caratterizzati da saliscendi e animeranno il finale. Sarà una tappa piena di insidie e gli uomini di classifica dovranno cercare di evitare possibili cadute.

Sarà una giornata che offrirà la possibilità di andare in fuga. Vincenzo Albanese, corridore campano della Eolo Kometa, potrebbe provare a mettersi nuovamente in mostra. In caso di arrivo allo sprint sarà nuovamente battaglia tra Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Michael Matthews (Jayco AlUla), Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Il gruppo partirà alle ore 12.55, l'arrivo a Napoli è previsto per le 17, 17.30, a seconda dell’andatura. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD (dalle 11.55 alle 14.00), Rai 2 (dalle 14 all’arrivo), Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.