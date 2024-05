Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Spoleto-Prati di Tivo, percorso e altimetria

Ottava tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, sabato 11 maggio, da Spoleto a Prati di Tivo. Prima tappa di montagna, 153 km con un dislivello di 3.750 metri. Il percorso presenta il primo GPM al Forca Capistrello, 16,3 km al 5,6%, ma le punte sono del 12%. Il finale sarà caratterizzato da una lunga discesa, ma è molto probabile che tutto si deciderà sulla lunga ultima salita fino a Prati di Tivo, con pendenze tra il 6 e l'8%.

Sarà un'occasione per chi vorrà andare in fuga e per tutti coloro che vogliono lottare per il podio.

L'ottava tappa del Giro d'Italia 2024, Spoleto-Prati di Tivo, prenderà il via alle ore 12.30, l'arrivo è previsto per le 17:30. Diretta su Raisport e poi su Rai 2, in chiaro, streaming gratuito Raiplay.

Per gli abbonati diretta tv su Eurosport 1 HD e streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it.