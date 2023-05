Tappa oggi Giro d'Italia 2023: Capua-Gran Sasso d'Italia, percorso e altimetria

Settima e imperdibile tappa del Giro d'Italia 2023. Oggi, venerdì 12 maggio, ci sarà il primo arrivo in salita a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, a 2135 metri, partendo da Capua e percorrendo 218 km. Si inizierà a salire già dal 70esimo chilometro e a Roccaraso si affonterà un GPM di seconda categoria, 7.3 km al 6.1% di pendenza media.

Dopo discesa e pianura, il finale sarà davvero impegnativo. Calascio, 13,8 km al 5,9% di pendenza media, precede l'ascesa al Gran Sasso, 28,5 km al 3,4%. Gli ultimi 4,5 km sono all'8.2% ma con picchi al 13%.

Sarà battaglia tra Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e tutti gli altri big che non potranno nascondersi. Sarà una giornata davvero dura per Andreas Leknessund (DSM), attuale maglia rosa, che proverà in una difficile difesa del simbolo del primato.

Il gruppo partirà alle ore 11.15 e arriverà tra le 17.00 e le 17.30 a seconda dell'andatura. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.