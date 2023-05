Tappa oggi Giro d'Italia 2023  Terni-Fossombrone, percorso e altimetria

Ottava tappa del Giro d'Italia 2023, sabato 13 maggio, 207 km, con negli ultimi 57 km tre GPM. Alla salita dei Cappuccini, 2,8 km al 10% con punte del 19% e quella di Monte delle Cesane (7 km al 7,1% con punte del 18%) seguirà un tratto di pianura.

I corridori poi riaffronteranno la salita dei Cappuccini prima dei 5 km finali. La discesa porterà agli ultimi 1.600 metri prima del traguardo, in leggera salita. Una giornata che si presta ad attacchi da lontano con possibili fughe pronte a regalare belle favole come quella di Davide Bais, capace ieri di vincere sul Gran Sasso. Difficile che i big, anche ieri decisamente attendisti nella prima vera salita del Giro, cerchino un attacco oggi, in questo finale di tappa. Potrebbe essere la giornata ideale per un attaccante come Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

I corridori partiranno alle 11.50 e arriveranno intorno alle 17.15. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.