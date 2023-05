Tappa oggi Giro d'Italia 2023: Savignano sul Rubicone-Cesena (crono), percorso e altimetria

Nona tappa del Giro d'Italia. Oggi, domenica 14 maggio, i big in gruppo saranno messi alla prova dall'impegnativa seconda cronometro di questa edizione, 35 km da Savignano sul Rubicone a Cesena.

Una crono da specialisti puri su un percorso completamente piatto che esalterà la potenza. I tre rilevamenti cronometrici, dove gli appassionati potranno vedere in diretta i distacchi, saranno al 13esimo km, al 23,1 e al 29esimo. Grande favorito Remco Evenepoel che vorrà rispondere ai 14" che gli hanno recuperato ieri Roglic e Geoghegan Hart nella salita dei Cappuccini.

Giro d’Italia 2023, 14 maggio nona tappa: i favoriti e dove vederla in tv

Nella classifica generale la maglia rosa è sulle spalle di Andreas Leknessund che ha un vantaggio di 8" su Evenepoel, di 38" su Roglic, di 40" su Almeida e di 52" da Thomas. Vedremo se Roglic, ottimo cronoman, riuscirà a disputare a sfidare su questo terreno Evenepoel, che nella cronometro inaugurale, da Fossacesia Marina a Ortona, era parso decisamente inattaccabile. Da tenere d’occhio anche le prove di Almeida, Kung e McNulty. Mancherà il nostro uomo di punta, Filippo Ganna, che ieri, sabato 13 maggio, è risultato positivo al Covid e non ha preso parte all'ottava tappa, Terni-Fossombrone, poi vinta con una grande impresa dall'irlandese Ben Healy, che a 50 km ha attaccato in solitaria, sorprendendo i suoi compagni di fuga.

Il primo corridore partirà alle ore 13.15, l'ultimo alle 17.10. La nona tappa del Giro d'Italia 2023 sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.25 alle 14.00 e su Rai 2 dalle 14 fino all'arrivo e in streaming gratuito su Raiplay dalle 12.25. Si potrà vedere a pagamento sui Eurosport 1 HD e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13:00.