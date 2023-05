Tappa oggi Giro d'Italia 2023: Scandiano-Viareggio, percorso e altimetria

Riparte oggi, martedì 16 maggio, il Giro d'Italia 2023. Dopo il giorno di riposo i corridori affronteranno 196 km da Scandiano a Viareggio. Tanti i saliscendi nei primi 80 km fino a Vila Minozzo che precede l'ascesa al Passo delle Radici, GPM di seconda categoria, 33,7 km con pendenza media al 2,5% e al 6,3% negli ultimi 4,2 km. Il gruppo affronterà poi una lunga discesa, prima del GPM di quarta categoria di Monteperpoli, 2,4 km all'8,4%. In quel momento mancheranno 76 km al traguardo, in pianura, prima dell'arrivo sul lungomare di Viareggio.

Giro d’Italia 2023, decima tappa Scandiano-Viareggio: dove vederla in tv

Il terreno sembra quindi perfetto per favorire gli attaccanti di giornata. Riusciranno le squadre dei velocisti a organizzarsi per far arrivare la corsa in volata? Milan, Pedersen, Groves, le ruote veloci del gruppo, vorranno giocarsi una nuova vittoria allo sprint, ma questo non è affatto scontato. Oggi la maglia rosa, dopo il ritiro di Remco Evenepoel per Covid, dopo la cronometro di Cesena, sarà per la prima volta sulle spalle di Geraint Thomas. Vedremo come farà lavorare la sua squadra, la Ineos-Grenadiers.

I corridori partiranno alle 12 e arriveranno tra le 16.50 e le 17.30. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.