Tappa oggi Giro d'Italia 2023: Camaiore-Tortona, percorso e altimetria

Entra nel vivo della seconda settimana il Giro d'Italia 2023. Oggi, mercoledì 17 maggio, i corridori affronteranno l'11esima tappa, Camaiore-Tortona, di 219 km. Questa frazione è la più lunga del Giro e porterà il gruppo dalla Toscana al Piemonte.

Giro d’Italia 2023, undicesima tappa Camaiore-Tortona: dove vederla in tv

Da Camaiore a Tortona, una tappa nervosa, il cui finale in volata non è affatto scontato. Tra le insidie di giornata dopo 60 km il Passo del Bracco, (GMP di terza categoria, 10,1 km al 4,4% medio), la discesa fino a Sestri Levante che precede il Colla di Boasi (GPM di terza categoria, 9,3 km al 4,3%). Lo sprint intermedio a Busalla, preceduto da una lieve discesa precede la salita verso il Passo della Castagnola, 4,9 km al 4,5%, ultima salita di giornata a 40 km dal traguardo.

Sarà un'altra giornata adatta a chi ama andare in fuga, come Alessandro De Marchi e Cort Nilsen, ieri, martedì 16 maggio, vincitore sul traguardo di Viareggio. Le squadre dei velocisti avranno, invece, tutto l'interesse di portare la corsa allo sprint. Se ci riusciranno ci sarà una nuova sfida tra le ruote veloci in gruppo: Mads Pedersen (Trek-Segafrego), Jonathan Milan (Bahrain-Victoriuous), il giovane friulano in maglia ciclamino, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e gli altri velocisti che sinora non hanno brillato, Fernando Gaviria (Movistar) e Mark Cavendish (Astana Qazaqstan).

La maglia rosa, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), si prepara a vivere una giornata tranquilla, prima delle impegnative sfide che lo aspettano nei prossimi giorni per difendere il simbolo del primato.

I corridori partiranno alle ore 11.25 e arriveranno intorno alle ore 17.00. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.