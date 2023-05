Tappa oggi Giro d'Italia 2023, Bra-Rivoli: percorso e altimetria

Dodicesima tappa del Giro d'Italia 2023, oggi, giovedì 18 maggio, 179 km da Bra a Rivoli. Sarà un'altra tappa perfetta per i fuggitivi, con tante insidie. Dopo i primi 30 km i corridori affronteranno il GPM di Pedaggera, 4,1 km al 4,3% e poi passeranno per la prima volta sul traguardo, a Rivoli, dopo un tratto pianeggiante.

La corsa è destinata ad accendersi sul Colle Braida, 9.8 km oltre il 7% con punte del 12%, con scollinamento a 28 km dall'arrivo. La discesa sarà impegnativa, prima di arrivare a Rivoli. Il percorso sembra perfetto per una fuga vincente e per questo sono accreditati per la vittoria alcuni corridori che amano andare all’attacco come Ben Healy, Lorenzo Rota e Filippo Zana, Simon Clarke e Bran McNulty, Alessandro De Marki, Bauke Mollema e Vincenzo Albanese.

Giro d’Italia 2023, dodicesima tappa Bra-Rivoli: dove vederla in tv

I corridori partiranno per la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2023 Bra-Rivoli alle ore 12.30 e l'arrivo è previsto intorno alle ore 17.00.

Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.