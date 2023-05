Tappa oggi Giro d'Italia 2023, Borgofranco d'Ivrea-Crans Montana: percorso e altimetria

Venerdì 19 maggio tredicesima tappa del Giro d'Italia 2023 da Borgofranco a Crans Montana, in Svizzera. Si tratta del primo tappone alpino di questa edizione con 5.100 metri di dislivello. Sarà una grande sfida tra gli uomini di classifica.

Primi 60 km pianeggianti con l'attraversamento di Aosta, inizierà poi l'ascesa al Gran San Bernardo, 25,7 km di salita, con pendenze fino al 5%. Si salirà poi nuovamente al Croix de Coeur, 15,5 km all’8,6% con gli ultimi 4 km che hanno una pendenza media del 10,3% con punte del 13%. Dopo 30 km di discesa, davvero difficili e 20 km di pianura, ci sarà l'ultima salita di giornata, 13 km al 7,2% e massime al 13% per arrivare a Crans Montana.

Non mancherà quindi la battaglia tra i big con Geraint Thomas, in maglia rosa, che dovrà difendersi da Roglic e da Almeida, che sono vicinissimi in classifica. L'Italia spera in una buona prova di Damiano Caruso, attualmente quinto.

La tappa partirà alle ore 11 e l'arrivo e previsto tra le 16.30 e le 17.30 a seconda dell'andatura. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.