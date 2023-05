Tappa oggi Giro d'Italia 2023, Sierre-Cassano Magnago: percorso e altimetria

Quattordicesima tappa del Giro d'Italia, oggi, sabato 20 maggio. Si torna in Italia partendo da Sierre per arrivare a Cassano Magnago, 193 km per un arrivo in volata, in una tappa per velocisti, pensata per far riprendere il gruppo dopo le fatiche del primo tappone di montagna, che ieri è stato accorciato per maltempo su richiesta dei corridori, generando molte polemiche visto che alcuni ciclisti avrebbero preferito una sfida sul percorso originale.

Il gruppo oggi dovrà affrontare un'unica salita dura, il Passo del Sempione, oltre 20 chilometri al 6,5% e arriverà a più di 2000 metri di altitudine.Lo farà nei primi 30 km per tornare in Italia. Poi sarà tutta pianura e soltanto l'ultimo km sarà in leggera salita, al 3%, ma questa frazione, salvo la partenza di una fuga, dovrebbe decidersi allo sprint.

I nomi accreditati per la vittoria sono quelli di Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), che ha la maglia ciclamino, Cavendish (Astana Qazaqstan) e Gaviria (Movistar). Nei giorni scorsi si è ritirato Mads Pedersen (Trek-Segafredo), uno dei velocisti che stava facendo meglio in questo Giro. Si annuncia una giornata tranquilla per Geraint Thomas, in maglia rosa.

I corridori partiranno alle ore 12.00, l'arrivo è previsto tra le 17 e le 17.30. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.