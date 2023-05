Tappa oggi Giro d'Italia 2023, Seregno-Bergamo: percorso e altimetria

Domenica 21 maggio, 15esima tappa del Giro d'Italia 2023, 195 km da Seregno a Bergamo con 3600 metri di dislivello. La seconda settimana del Giro d’Italia si chiude con una frazione interessante e impegnativa, che si disputa interamente in Lombardia.

Il percorso presenta subito, dopo 40 km, il Valico di Valcava, Gpm di prima categoria, 11,6 km all’8% di pendenza media e punte al 17% e una seconda parte di salita con pendenze di oltre l'11%. A Nembro, dopo il traguardo volante, si ricomincerà a salire con un Gpm di seconda categoria al Selvino (11,1 km al 5,6%) e un altro di seconda, a Miragolo San Salvatore (5,2 km al 7% e punte al 12%).

I corridori passeranno una prima volta a Bergamo, poi si dirigeranno a Almenno San Bartolomeo, prima di affrontare l'ultima salita di giornata, un Gpm di seconda categoria a Roncola Alta, 10 km al 6,7% e punte al 17%. L'arrivo a Bergamo è pianeggiante, ma gli ultimi 3 km sono in pavè.

Sarà una giornata per attaccanti come Ben Healy (EF Education-EasyPost). Tra i big ci sarà battaglia tra Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Giornata importante anche per Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), sesto in classifica a 3’09” e per Bruno Armirail (Groupama-FDJ) che grazie alla fuga di ieri ha conquistato la maglia rosa e ora è in testa con 1'41" su Thomas, 1'43" su Roglic e 2'03" su Almeida.

La partenza è alle 11.45, l'arrivo è previsto tra le 17 e le 17.30. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.