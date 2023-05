Tappa oggi Giro d'Italia 2023, Sabbio Chiese-Monte Bondone: percorso e altimetria

Sedicesima attesissima tappa del Giro d'Italia 2023, Sabbio-Chiese-Monte Bondone, 203 km, dalla Lombardia al Trentino. Oggi, martedì 23 maggio, è giornata di grandi montagne con le Alpi protagoniste.

Dopo aver costeggiato il Lago di Garda i corridori affronteranno il primo GPM di prima categoria, il Passo di Santa Barbara, 12,3 km all’8,4%. Dopo una breve discesa saliranno nuovamente al Passo Bordala, 3700 metri al 7%. Ci sarà poi una lunga discesa, prima dei GPM di Matassone (seconda categoria, 11,4 km al 5,6%) e di Serrada (17,5 km al 5,5%). Il gran finale è la salita sul Monte Bondone. Da Aldeno inizierà un’ascesa di 20km che porterà al traguardo a 1630 metri di altitudine. La pendenza media è del 6,7% con picchi del 15%.

In un Giro in cui sinora sono mancati i duelli tra i Big questa ci si augura sia finalmente l'occasione per vedere battaglia tra Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Joao Almeida (UAE Emirates) e Damiano Caruso (Bahrain-Victorious)

La partenza è fissata per le ore 10.50, l’arrivo tra le 17 e le 17.30 a seconda dell’andatura. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.