Tappa oggi Giro d'Italia 2023, Oderzo-Val di Zoldo: altitudine e percorso

Tappa da non perdere oggi, giovedì 25 maggio per gli appassionati di ciclismo. La 18esima tappa, la Oderzo-Val di Zordo, sarà la prima delle 3 tappe decisive.

I corridori affronteranno 5 GPM con grandi pendenze. Dopo 28 km ci sarà la prima asperità, il Passo della Crosetta, 13,5 km al 7,1%, prima categoria. Ci sarà poi la salita di Pieve d’Alpago, 3,4 km al 5,4%, quarta categoria, che precederà il finale di tappa, gli ultimi 35 km che saranno davvero duri. I GPM di Forcella Cibiana, 9.6 km all’8%, prima categoria, Coi, 5,8 km al 9,7% con picchi anche al 19%, seconda categoria e Val di Zoldo, 2,7 km al 6,4%, seconda categoria, con alcuni passaggi con pendenze oltre il 20%, saranno terreno di battaglia per i big.

La classifica generale vede in maglia rosa Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) con 18" su Joao Almeida (UAE Emirates) e 29" su Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Damiano Caruso (Bahrain Victorious) è a 2'50”.

La tappa di oggi, giovedì 25 maggio, partirà alle ore 12.20. L'arrivo è stimato intorno alle ore 17, 17.30, a seconda dell'andatura. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.