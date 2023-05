Tappa oggi Giro d'Italia 2023, Longarone-Tre Cime di Lavaredo: percorso e altitudine

Diciannovesima tappa del Giro d'Italia, oggi, venerdì 26 maggio, Longarone-Tre Cime di Lavaredo. I corridori affronteranno alcune delle salite che hanno fatto la storia del ciclismo. Sarà una sfida importantissima, visto che precede la cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari, che deciderà la corsa rosa.

Partendo in Veneto, da Longarone, i corridori percorreranno 183 km con 5400 metri di dislivello con i GPM di Passo Campolongo, 4 km al 7% di pendenza media, Passo Valparola, 13,3 km al 5,9% di pendenza media, una lunga discesa e il Passo Giau, 9,8 chilometri al 9,3% di pendenza media. Questa salita epica ne precederà altre due, l Passo Tre Croci, 8,2 chilometri al 7,2% di pendenza media e le Tre Cime di Lavaredo, 9,5 chilometri al 7,1% di pendenza, picchi del 18%, ultimi 4 km con pendenza media del 11,7% e punte al 18, prima di arrivare al Rifugio Auronzo.

Sarà grande battaglia tra la maglia rosa Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), chiamato a resistere agli attacchi di Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e di Joao Almeida (UAE Emirates). In casa azzurra si spera in una grande prova di Damiano Caruso, che in quel caso potrebbe andare a caccia del podio.

La tappa partirà alle ore 11.35 e arriverà tra le 17 e le 17.30. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.