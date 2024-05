Tappa oggi Giro d'Italia 2024, Venaria Reale-Torin: percorso e altimetria

Prima attesissima tappa del Giro d'Italia 2024. Oggi, sabato 4 maggio, è in programma la Venaria Reale-Torino, 136 km con un dislivello di 1.850 metri. La corsa rosa per la quarta volta nella storia, prenderà il via dal Piemonte con la frazione inaugurale che sabato 4 maggio, nel giorno del 75esimo anniversario della tragedia del Grande Torino, partendo da Venaria Reale, passerà sul colle di Superga.

Nel finale di questa tappa mossa, particolarmente impegnativa, i capitani usciranno allo scoperto. Ci si avvicinerà a Torino da nord, entrando in un ampio circuito scalando la salita del Pilonetto sulla collina di Superga, raggiungendo Moncalieri e il lungo Po dove è posto l’arrivo. Il Circuito di circa 28 km affronta la salita dell’Eremo, prosegue al Colle Maddalena dal versante di Corso Casale per scendere nuovamente su Moncalieri e raggiungere l’arrivo a Torino.

Tra i favoriti per il successo in questa prima frazione c'è anche il corridore che parte con i favori del pronostico per il successo finale, il campione sloveno Tadej Pogacar e il suo principale rivale Geraint Thomas. Sono da tenere d'occhio anche Julian Alaphilippe e Romain Bardet, ma gli italiani sognano l'impresa del piemontese Filippo Ganna che corre in casa.

Giro d'Italia 2024, prima tappa oggi: dove vederla in tv

La prima tappa del Giro d'Italia 2024 Venaria Reale-Torino prenderà il via alle 13:50 e l'arrivo è previsto tra le 17 e le 17:30. La tappa sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport HD dalle 13 alle 14 e fino al termine su Rai 2, streaming gratuito su Raiplay dalle 13. Per gli abbonati andrà in onda su Eurosport 1 dalle 13.30 e streaming a pagamento, dalle 13:30, su Eurosport.it, Discovery Plus, SkyGo, Now e Dazn.