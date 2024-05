Tappa oggi Giro d'Italia 2024, San Francesco al Campo-Santuario di Oropa: percorso e altimetria

Seconda tappa, imperdibile, oggi, domenica 5 maggio, con arrivo in salita a Oropa, la Montagna Pantani per questa edizione.

Si attraversa il Canavese e il Biellese fin a raggiungere Valdengo dove iniziano le ondulazioni più marcate con due salite da superare: l'Oasi Zegna e Nelva. Si scende quindi in Valle Cervo a Andorno Micca e attraversata Biella si affrontano i 13 km fino al Santuario, teatro dell’impresa del Pirata di Cesentico nel 1999.

Dopo la grande partenda a Torino con la bellissima vittoria di Narvaez, prima maglia rosa di questa edizione, avendo battuto in uno sprint a 3 Pogacar e Schachmann, il Giro si prepara ad offrire ancora spettacolo.

Tadej Pogacar (UAE Emirates), a Oropa, è il favorito numero 1 per conquistare quella maglia rosa che voleva prendere già ieri per indossarla fino a Roma. Da tenere d'occhio Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Antonio Tiberi e Damiano Caruso, il duo della Bahrain-Victorius, Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani), i due capitani della Bora, Dani Martinez e Schachmann, Juan Pedro Lopez (Trek).

La maglia rosa Jhonatan Narvaez riuscirà a difendere il simbolo del primato?

Giro d'Italia 2024, seconda tappa oggi: dove vederla in tv

La San Francesco al Campo-Santuario di Oropa, seconda tappa del Giro d'Italia 2024, inizierà alle 13.05 e arriverà tra le 17:15 e le 17:30. Diretta in chiaro su Raisport HD dalle 13 alle 14, poi su Rai 2. Per gli abbonati la tappa sarà trasmessa su Eurosport. Streaming gratuito su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.