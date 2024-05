Tappa oggi Giro d'Italia 2024, Novara-Fossano: percorso e altimetria

Terza tappa piemontese per il Giro d'Italia 2024. Oggi, lunedì 6 maggio, dopo due frazioni decisamente movimentate e spettacolari, la prima a Torino, con la vittoria di Narvaez e la seconda, già nella storia del Giro, con il successo del favorito per la vittoria finale, Tadej Pogacar, ci sarà spazio per i velocisti.

La Novara-Fossano è una tappa che strizza l'occhio alle ruote veloci. I corridori, che percorreranno 165 km, attraverseranno la zona delle risaie di Novara e Vercelli per poi affrontare i saliscendi del Monferrato dopo Casale.

Pochissimi gli strappi, decisamente distanti dal traguardo, come Lu e Cherasco. Una rampa finale porta all’arrivo.

Vedremo quindi la prima battaglia tra Jonathan Milan (Lidl-Trek), Caleb Ewan (Team Jayco AlUla), Fernando Gaviria (Movistar Team), Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ruote veloci destinate a battersi anche per conquistare la maglia ciclamino.

Giro d'Italia 2024, terza tappa oggi: dove vederla in tv

La terza tappa del Giro d'Italia 2024, la Novara-Fossano, vedrà i corridori arrivare al traguardo intorno alle 17.30. L'orario di partenza è alle 13:10, Diretta in chiaro su Raisport HD dalle 13 alle 14, poi su Rai 2. Per gli abbonati la tappa sarà trasmessa su Eurosport. Streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.