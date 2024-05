Tappa oggi Giro d'Italia 2024, Acqui Terme-Andora: percorso e altimetria

Quarta tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, martedì 7 maggio, da Acqui Terme ad Andora. I corridori percorreranno 187 km e dopo la Val Bormida, supereranno gli Appenini per arrivare al mare. Saliranno fino ai 1000 m al colle di Melogno per scendere a Savona, attraverso il colle di Cadibona. Poi percorreranno la Via Aurelia e, le squadre dei velocisti, che sono nettamente favorite per l'arrivo in volata, dovranno fare attenzione ad eventuali tentativi di allungo a 3 km dall'arrivo, a Capo Mele, prima della discesa che porta verso Andora dove, una volta entrati nel paese, ci sarà un lungo rettilineo di 800 metri, pianeggianti e ideali per una volata.

Le ruote veloci non vorranno perdere l'occasione di andare a caccia di un successo di tappa importante. Jonathan Milan cercherà di riscattare il secondo posto del giorno precedente a Fossano, dove è stato battuto da un colpo di reni di Tim Merlier.

Hanno una chance importante anche Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Alberto Dainese, Kaden Groves, a caccia di punti pesanti anche per conquistare la maglia ciclamino.

Giro d'Italia 2024, quarta tappa oggi: dove vederla in tv

La quarta tappa del Giro d'Italia 2024, la Acqui Terme-Andora, vedrà i corridori arrivare al traguardo intorno alle 17.30. L'orario di partenza da Acqui è alle 12:30. I corridori transiteranno sul Colle Melogno tra le 14.50 e le 15.10, a Savona tra le 15.40 e le 16, a Capo Mele tra le 16.50 e le 17.20 e arriveranno ad Andora tra le 17 e le 17.25.

Diretta in chiaro su Raisport HD dalle 11:50, dalle 14 poi su Rai 2. Per gli abbonati la tappa sarà trasmessa su Eurosport. Streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.