Tappa oggi Giro d'Italia 2024, Genova-Lucca: percorso e altimetria

Quinta tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, mercoledì 8 maggio, da Genova a Lucca. I corridori percorreranno 176 km, con un dislivello di 1800 metri. Il percorso corre lungo l'Aurelia da Genova fino a Camaiore superando Rapallo, Sestri Levante, Sarzana, Carrara e Massa. Si arriva a Lucca attraverso la Val Freddana con il Montemagno come unica asperità.

Salvo colpi di scena ci si aspetta quindi che a Lucca Jonathan Milan vada a caccia del bis, dopo il regale sprint vincente del giorno precedente ad Andora, trovando come rivali le ruote veloci di Tim Merlier, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Alberto Dainese e Kaden Groves.

Giro d'Italia 2024, quinta tappa oggi: dove vederla in tv

La quinta tappa del Giro d'Italia 2024, la Genova-Lucca, vedrà i corridori arrivare al traguardo tra le 17 e le 17:30. L'orario di partenza da Genova è alle 13.

Diretta in chiaro su Raisport HD dalle 12:10, poi si passa su Rai 2 fino all'arrivo. Streaming gratuito su Raiplay. Dalle 12:30, per gli abbonati, la tappa sarà trasmessa su Eurosport 1, streaming a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.