Tappa oggi Giro d'Italia 2023: Venosa-Lago Laceno, percorso e altimetria

Quarta tappa del Giro d’Italia, 175 km da Venosa a Lago Laceno. Oggi, martedì 9 maggio, ci sarà la prima sfida tra gli uomini di classifica. Il Passo delle Crocelle, 13,5 chilometri al 4,3% è la prima insidia del Giro. In questa giornata i corridori saranno messi alla prova anche dal Muro Lucano, 5,1 km al 5,5% e dal Valico di Monte Carruozzo, 8,8 km al 4.9%.

Taglieranno il traguardo volante di Montella a 16 km dal traguardo per poi arrivare a Colle Molella, che presenta una seconda salita di 4,4 km all'8,8% con punte del 12%. Dopo 3 km di discesa si arriva sul traguardo di Lago Laceno.

Riusciranno gli altri big a impensierire la maglia rosa, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Gli "osservati speciali" sono in primis Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). Ma sarà una giornata molto importante per tutti i corridori con ambizioni di classifica. Non si possono non citare nomi come quelli di Kung (FDJ), Vlasov (Bora–Hansgrohe) e Thomas (Ineos Grenadiers).

Il gruppo partirà alle ore 12.15, l'arrivo è previsto tra le ore 17 e le 17.30. Il Giro d'Italia è trasmesso tutti i giorni su RaiSport HD, Rai 2, Eurosport HD e in streaming su Raiplay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.