Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Viareggio-Rapolano Terme, percorso e altimetria

Sesta tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, giovedì 9 maggio, da Viareggio (Torre del Lago) a Rapolano Terme. I corridori percorreranno 177 km, con un dislivello di 1900 metri. Il percorso attraverso il pisano, a Cascina, procede poi verso Ponsacco e sfiora Volterra.

Si entra, poi, nel senese alla colonna di Montarrenti per percorrere il tratto di Vidritta e Bagnaia della Strade Bianche e in seguito, raggiunta Asciano, il tratto inedito di Pievina. Arrivo in leggera salita. Numerosi gli strappi grandi e piccoli lungo il percorso.

Ci si aspetta un attacco da parte di Tadej Pogacar (UAE Emirates), il campione sloveno in maglia rosa, pronto a cogliere un altro successo sulle Strade Bianche.

Cercherà di resistergli il suo principale rivale della classifica generale Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Forse proverà ad andargli dietro anche Ben O' Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), che non vorrebbe, però, rischiare di andare fuori giri come successo ad Oropa.

Un percorso come questo potrebbe offrire l'opportunità anche per un attacco da lontano e potrebbero provare a dire la loro anche nomi importanti. Pensiamo ad esempio a Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep). Anche un corridore come Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) potrebbe provare a dire la sua su questo tipo di percorso.

Giro d'Italia 2024, sesta tappa oggi: dove vederla in tv

La sesta tappa del Giro d'Italia, la Viareggio-Rapolano Terme, vedrà i corridori arrivare al traguardo tra le 17 e le 17:30. L'orario di partenza da Viareggio è alle 12:55.

Diretta in chiaro su Raisport HD dalle 12:10, poi si passa su Rai 2 fino all'arrivo, streaming gratuito su Raiplay.

Dalle 12:30, per gli abbonati, la tappa sarà trasmessa su Eurosport 1, streaming a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.