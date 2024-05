Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Avezzano-Napoli, percorso e altimetria

Nona tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, domenica 12 maggio, da Avezzano a Napoli. I corridori percorreranno 206 km con un dislivello di 1300 metri, in quella che sarà una frazione con probabile arrivo in volata, anche se il finale sarà insidioso.

Prima parte quasi costantemente in leggera discesa da Avezzano lungo la superstrada di Sora e Cassino, poi raggiunta la cosa tirrenica dopo Minturno si toccano Castelvolturno, Mondragone, Lago Patria e Cuma prima di salire a Monte di Procida con un succedersi di strappetti fino a Pozzuoli e a Posillipo. Nel settore finale, qualche strappo interessante come possibile punto di attacco, poi una leggera discesa prima dell'arrivo in via Caracciolo.

Tra i favoriti per la vittoria in caso di arrivo in volata ci sono Jonathan Milan e Tim Merlier, mentre potrebbe cercare la "zampata" decisiva attaccanti come Alessandro De Marchi, Julian Alaphilippe e Matteo Trentin.

Giro d'Italia 2024, nona tappa oggi: dove vederla in tv

La nona tappa del Giro d'Italia 2024, Avezzano-Napoli, inizierà alle ore 12 e il probabile arrivo nel capoluogo partenopeo sarà tra le 17 e le 17.30. Passaggio al traguardo volante di Mondragone previsto tra le 15.10 e le 15:30.

Diretta su Raisport e poi su Rai 2, in chiaro, streaming gratuito Raiplay. Per gli abbonati diretta tv su Eurosport 1 HD e streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it