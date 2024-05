Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, percorso e altimetria

Quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, sabato 18 maggio, da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, una cronometro individuale di 31 km con un dislivello di 100 metri.

Un percorso perfetto per Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) che andrà a caccia del successo che gli è sfuggito a Perugia. Quella prova contro il tempo, nella settima tappa di questa edizione della corsa rosa, aveva una seconda parte in salita dove Pogacar è riuscito a recuperare terreno e ad avere la meglio sullo specialista piemontese.

Superpippo Ganna oggi troverà un terreno ideale per far valere le sue caratteristiche da cronoman.

Sarà una giornata molto importante anche per i corridori che lottano per il podio che il giorno successivo, domenica 19 maggio, dovranno affrontare la 15esima tappa, il tappone alpino Manerba del Garda-Livigno, 220 km con un dislivello 5.300 metri.

Daniel Martinez (Bora - hansgrohe) a 2' 40" da Pogacar, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 2':56", O' Connor (AG2R La Mondiale Team) a 3'39", Antonio Tiberi a 4'27", Romain Bardet Romain Team dsm-firmenich PostNL a 4' 57", Lorenzo Fortunato a 5'19" (Astana Qazaqstan Team) e Filippo Zana (Team Jayco AlUla) a 5'23".

Giro d'Italia 2024, quattordicesima tappa oggi: dove vederla in tv

La quattordicesima tappa del Giro d'Italia 2024, cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, inizierà alle ore 13:40, quando partirà il corridore ultimo classificato, Alan Riou (Arkéa – B&B Hotels). Tadej Pogacar (UAE Emirates) partirà intorno alle ore 17:10. Il favorito per la vittoria, Filippo Ganna, inizierà la sua sfida contro il tempo intorno alle ore 14:35.

La cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda della 107esima edizione del Giro d'Italia sarà trasmessa in diretta in chiaro, prima su Raisport poi dalle 14 su Rai 2. Streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati Eurosport 1 dalle 12.45, streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it.