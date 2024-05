Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Manerba del Garda-Livigno, percorso e altimetria

Quindicesima tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, domenica 19 maggio, da Manerba del Garda a Livigno 220 km con un dislivello di 5.300 metri. Frazione di alta montagna con un passaggio e l’arrivo sopra i 2000 m. Si superano 5 salite con il solo intervallo della Val Camonica la cui risalita rappresenta l’unico momento di “respiro”. Si scalano la salita di Lodrino seguita dall’inedito Colle San Zeno la cui discesa è molto lunga e impegnativa. Si risale la Val Camonica da Pisogne fino a Edolo per scalare il Mortirolo dal versante di Monno e scendere in Valtellina. Lunga risalita fino alle porte di Bormio con la breve scalata delle Motte e dopo Isolaccia Valdidentro salita al Passo di Foscagno. Segue una breve discesa, e la salita finale composta dal Passo di Eira in cima al quale si segue una strada (asfaltata) che risale la pista del Mottolino.

La pendenza cambia drasticamente a 2 km dall’arrivo dopo il Passo di Eira dove la pendenza media resta superiore al 10% benché la strada presenti rampe ripide intervallate da brevi tratti meno pendenti. Nell’ultimo km la rampa finale presenta pendenze fino al 19% seguite da un breve allentamento della pendenza e da un ulteriore “scalino” che porta alla retta finale di 50 m su asfalto larghezza 6 m.

Sarà una tappa importantissima per la classifica generale. La maglia rosa Tadej Pogacar (UAE Emirates), dopo il secondo posto nella cronometro di ieri a Desenzano, vinta da Ganna, ha 3'41 su Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), 3'56" su Daniel Felipe Martinez (Bora-Hasgrohe) a 3'56", 4'35 su Ben O' Connor (Decathon Ag2r La Mondiale Team) e 5'17 su Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) in piena corsa per il podio.

Possibile un attacco da lontano da parte di forti scalatori ormai fuori classifica. Corridori come Domenico Pozzovivo, Damiano Caruso, Esteban Chaves, Nairo Quintana potrebbero avere interesse ad accendere la corsa alla prima opportunità.

Hanno tutte le carte in regola per far valere le loro doti in salita anche Filippo Zana, settimo in classifica, Romain Bardet, ottavo e Einer Rubio, undicesimo.

Giro d'Italia 2024, quindicesima tappa oggi: dove vederla in tv

La quindicesima tappa del Giro d'Italia 2024, la Manerba del Garda-Livigno, prende il via alle 10:25 e l'arrivo è previsto tra le 16:45 e le 17:40. Sarà trasmessa in diretta in chiaro, prima su Raisport poi dalle 14 su Rai 2. Streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati Eurosport 1, streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it.