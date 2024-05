Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Selva di Valgardena-Passo Brocon, percorso e altimetria

Diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, mercoledì 22 maggio, Selva di Valgardena-Passo Brocon, 154 km, dislivello 4.200 metri. Tappa breve e molto intensa. Pochi km e tanto dislivello. In partenza si scala il Passo Sella e dopo la Valle di Fassa (unico tratto “tranquillo”) si scalano in sequenza Passo Rolle, Passo Gobbera e Passo Brocon fino al primo passaggio. Discesa su Catello Tesino e risalita dal versante più duro (e inedito) della Val Malene al Passo Brocon per l’arrivo. Ultimi 2 km molto ripidi (media 12%) con tornanti stretti e ravvicinati.

Favorito Tadej Pogacar che potrebbe andare a caccia della sua sesta vittoria in questo Giro. Tra i suoi rivali ci sarà anche il giovane Giulio Pellizzari, ieri ottimo secondo. La lotta per il podio è diventata avvincente con il campione sloveno che è saldamente al comando con 7'18 su Martinez, che precede Thomas sceso al terzo posto con 7’40”. Antonio Tiberi, in maglia bianca, è quinto a 10'09" e si è avvicinato a O’Connor, quarto a 8’42”.

Giro d'Italia 2024, diciassettesima tappa oggi: dove vederla in tv

La diciasssettesima tappa del Giro d'Italia 2024, la Selva di Valgardena-Passo Brocon, prende il via alle ore 12.35 e l'arrivo è previsto tra le 16:50 e le 17:30. Sarà trasmessa in diretta in chiaro, prima su Raisport poi dalle 14 su Rai 2. Streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati Eurosport 1, streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it.