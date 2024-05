Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Fiera di Primiero-Padova, percorso e altimetria

Diciottesima tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, giovedì 23 maggio, Fiera di Primiero Padova, 550 metri di dislivello. Tappa di “riposo” con la probabile volata finale. Tutto in discesa leggera dalla partenza fino a Feltre. Pianeggiante dopo attraverso le terre del Prosecco, Treviso e l'entroterra veneziano. Ultima parte lungo il Brenta e le sue ville per arrivare in Prato della Valle a Padova.

Dopo la vittoria di ieri, mercoledì 23 maggio del tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), la sua prima da professionista, nella tappa che arrivava a Val Gardena-Passo Brocon, nella giornata odierna avranno spazio le ruote veloci e non cambieranno le posizioni della classifica generale.

Jonathan Milan (Lidl-Trek) , il velocista friulano che sta mostrando tutta la sua forza in questo Giro, andrà a caccia della quarta vittoria che lo avvicinerebbe alla matematica conquista della maglia ciclamino di leader della classifica a punti.

Giro d'Italia 2024, diciottesima tappa oggi: dove vederla in tv

La diciottesima tappa del Giro d'Italia 2024, la Fiera di Primiero-Padova, prende il via alle ore 13:05 e l'arrivo è previsto tra le 17 e le 17:15. Sarà trasmessa in diretta in chiaro, prima su Raisport poi dalle 14 su Rai 2. Streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati Eurosport 1, streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it.