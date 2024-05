Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Mortegliano-Sappada, percorso e altimetria

Diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, venerdì 24 maggio, Mortegliano-Sappada, 154 km, dislivello 2.850 metri. Frazione di difficoltà intermedia. Prima parte pianeggiante fino a Tolmezzo. Segue la risalita verso Paularo dove si affronta il trittico Passo Duron, Sella Valcalda e salita finale a Sappada.

Un percorso che strizza l'occhio agli attaccanti. Sarà quindi una nuova occasione per corridori come Alaphilippe, vincitore a Fano e Narváez che aveva conquistato la prima tappa a Torino.

Giro d'Italia 2024, diciannovesima tappa oggi: dove vederla in tv

La diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2024, Mortegliano-Sappada, 154 km con un dislivello di 2.850 metri, ha la partenza fissata alle ore 13.05 e l'arrivo previsto tra le 17 e le 17:30. Sarà trasmessa in diretta in chiaro, prima su Raisport poi dalle 14 su Rai 2. Streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati Eurosport 1, streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it.