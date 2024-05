Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Alpago-Bassano del Grappa, percorso e altimetria

Ventesima tappa del Giro d'Italia 2024 oggi, sabato 25 maggio, Alpago-Bassano del Grappa, 175 km con un dislivello di 4250 metri. Frazione molto importante per decidere il podio della corsa rosa. Dopo un avvicinamento pianeggiante con il solo Muro di Ca’ del Poggio, si scala due volte il Monte Grappa dal versante di Semonzo. Dopo la seconda discesa la corsa prosegue immediatamente sull’arrivo.

Favorito Tadej Pogacar che potrebbe centrare il sesto successo e mettere così un'altra ciliegina sul suo strepitoso Giro. Sarà battaglia per il podio tra Daniel Martinez, Geraint Thomas, Ben O’Connor e Antonio Tiberi che dovrà difendere anche la maglia bianca di miglior giovane da Thymen Arensman.

Giro d'Italia 2024, ventesima tappa oggi: dove vederla in tv

La ventesima tappa del Giro d'Italia 2024, Alpago-Bassano prende il via alle 11:40 e l'arrivo è previsto tra le 16:50 e le 17:40. Sarà trasmessa in diretta in chiaro, prima su Raisport poi dalle 14 su Rai 2. Streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati Eurosport 1, streaming a pagamento su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it.