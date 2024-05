Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Roma Eur-Roma, percorso e altimetria

Ventunesima e ultima tapppa oggi, domenica 26 maggio, del Giro d'Italia 2024 a Roma, 125 km con un dislivello di 300 metri. La corsa rosa si conclude con la passerella finale Roma Eur-Roma, un primo avanti e indietro sul litorale romano per poi coprire alcuni giri di un circuito cittadino di 8 giri nel suggestivo scenario dei Fori Imperiali con il traguardo proprio nei pressi del Colosseo dove avverrà la premiazione.

Favorito per vincere l'ultima tappa con finale in volata è nuovamente Jonathan Milan che porterebbe a quattro i successi centrati in questa edizione, dopo quelli ottenuti ad Andora, Francavilla al Mare e Cento. Il friulano, però, dovrà stare attento a non farsi sorprendere dalla concorrenza, in primis da Merlier, Groves e Dainese.

Tadej Pogacar, che in carriera vanta già due vittorie al Tour de France e altre prestigiose classiche Monumento, alzerà il Trofeo Senza Fine, che sancirà ufficialmente la conquista del suo primo giro in carriera.

Saliranno con lui sul podio Daniel Martinez e Geraint Thomas. Saranno particolarmente applauditi dal pubblico Jonathan Milan che salirà sul palco per celebrare la conquista della maglia ciclamino di leader della classifica a punti e Antonio Tiberi, 22 anni, maglia bianca, miglior giovane del Giro d'Italia 2024.

Giro d'Italia 2024, ventunesima tappa oggi: dove vederla in tv

La ventunesima e ultima tappa del Giro d'Italia 2024 parte alle ore 15:35 e arriva intorno alle 18:30-19. Seguirà la premiazione con Tadej Pogacar che sarà incoronato vincitore. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai2 e per gli abbonati su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e eurosport.it.

