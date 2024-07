Tappa oggi Tour de France 2024: Piacenza–Torino, percorso e altimetria

Terza tappa oggi, lunedì 1 luglio, del Tour de France 2024. Si corre ancora in territorio italiano con la partenza da Piacenza e l'arrivo, adatto ai velocisti, a Torino, dopo 229 km e un dislivello di soli 1100 metri.

Ieri, domenica 30 giugno, è andato in scena il primo spettacolo di questa edizione con Kevin Vauquelin che ha vinto la tappa Cesenatico-Bologna e Tadej Pogacar che ha attaccato a dieci km dalla fine, nel secondo passaggio sul San Luca e si è andato a prendere la maglia gialla. Jonas Vingegaard, però, è riuscito a rispondere e non ha accusato nessun distacco, proprio come Remco Evenepoel.

Più in difficoltà il quarto dei favoriti al successo finale in questo Tour, Primoz Roglic, che ha accusato un distacco di 15 secondi.

Piacenza-Torino, Tour de France 2024: il percorso e i favoriti

Oggi, lunedì 1° luglio, nella Piacenza-Torino, la Grande Boucle a Tortona renderà omaggio a Fausto Coppi che vinse il Giro di Francia nel 1949 e nel 1952. I corridori passeranno da Alessandria, per la provincia di Asti e di Cuneo, dove dovranno percorrere due GPM che non li impensieriranno, il Barbaresco (1.5 km al 6,5%) e il Sommariva Perno (3.1 km al 4,6%).

A Torino vedremo il primo sprint di questa edizione del Tour de France. Sarà battaglia tra Philipsen, Groenewegen, Pedersen e le altre ruote veloci tra cui Mark Cavendish che con una vittoria supererebbe Eddy Merckx per tappe vinte al Tour.

Tour de France 2024, terza tappa oggi: dove vederla in tv

La terza tppa del Tour de France 2024, Piacenza–Torino, di 229 km, parte alle 11:35 e l'arrivo è previsto intorno alle 17. Diretta tv in chiaro su Raisport dalle 11 e dalle 14 su Rai 2, streaming gratuito dalle 11 su Raiplay.

Diretta per gli abbonati dalle 11 su Eurosport 1 e streaming a pagamento su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW-